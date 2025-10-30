Phú Mỹ hợp tác cùng Enfarm: Bước tiến trong chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) đã chính thức triển khai giai đoạn đầu hợp tác chuyển đổi số nông nghiệp cùng Enfarm - đơn vị tiên phong trong công nghệ nông nghiệp số.

Phú Mỹ nhận bàn giao thiết bị đo dinh dưỡng đất thông minh Enfarm F

Theo thỏa thuận đã ký kết, Enfarm cung cấp cho Phú Mỹ thiết bị đo dinh dưỡng đất thông minh Enfarm F cùng API tích hợp công nghệ Enfarm vào App Phú Mỹ, cho phép đồng bộ dữ liệu đo đạc ngoài thực địa vào hệ thống điều hành và quản lý dinh dưỡng đất của Phú Mỹ. Giai đoạn đầu, hai bên đã bàn giao 50 bộ thiết bị đo dinh dưỡng đất thông minh Enfarm F, nằm trong tổng số 100 thiết bị của chương trình hợp tác.

Thiết bị Enfarm F ứng dụng công nghệ IoT tiên tiến, có khả năng đo nhanh 7 chỉ tiêu dinh dưỡng và môi trường đất gồm: Nitơ (N), Lân (P), Kali (K), pH, EC, độ ẩm và nhiệt độ. Tất cả dữ liệu được xử lý và truyền tải theo thời gian thực, giúp kỹ sư và nông hộ hiểu rõ “sức khỏe” của đất trồng, từ đó đưa ra quyết định bón phân chính xác, tiết kiệm chi phí và bảo vệ độ phì nhiêu của đất lâu dài. Cùng với đó, Enfarm triển khai nền tảng Enfarm FM - hệ thống giám sát, phân tích dữ liệu và quản lý toàn bộ thiết bị đo dinh dưỡng đất của Phú Mỹ.

Trọng tâm của chương trình hợp tác là mang công nghệ đến gần hơn với nông dân. Theo đó, Phú Mỹ sẽ cung cấp các thiết bị đo dinh dưỡng đất Enfarm F và tổ chức hướng dẫn sử dụng hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng. Chương trình sẽ ưu tiên triển khai tại các hợp tác xã, trang trại lớn và những khách hàng có nhu cầu canh tác đặc thù, cần độ chính xác cao để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Các kỹ sư Phú Mỹ kiểm tra “sức khỏe” đất

Các buổi tập huấn chuyên sâu sẽ tập trung vào kỹ năng vận hành thiết bị, phân tích dữ liệu và ứng dụng kết quả đo vào quy trình canh tác thực tế, giúp người nông dân làm chủ công nghệ và tự tin ra quyết định.

Giải pháp này đóng vai trò "trung tâm dữ liệu" của vùng nguyên liệu số, cho phép: Giám sát tình trạng và hiệu năng thiết bị theo thời gian thực; Theo dõi, phân tích dữ liệu dinh dưỡng đất trên bản đồ số; Đưa ra khuyến nghị kỹ thuật tức thời, hỗ trợ kỹ sư và nông dân tối ưu quy trình bón phân.

Đây là bước tiến quan trọng thể hiện sự kết hợp giữa năng lực công nghiệp hàng đầu và công nghệ số hiện đại, hướng đến mục tiêu quản lý dinh dưỡng đất bằng dữ liệu, tối ưu hiệu quả canh tác và phát triển nông nghiệp bền vững. Đây cũng là nền tảng để Phú Mỹ triển khai chiến lược “Bón phân đúng – FerRIGHT” ứng dụng công nghệ số.

Là thương hiệu phân bón quốc gia hàng đầu, Phú Mỹ luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ và phát triển nông nghiệp bền vững. Enfarm sẽ đồng hành cùng Phú Mỹ trong hành trình “biến dữ liệu thành giá trị – biến công nghệ thành năng suất”, góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số toàn diện tại Việt Nam.

KHÔI ĐÌNH