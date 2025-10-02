Phường An Phú Đông (TPHCM): Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị

Phường An Phú Đông, TPHCM, xác định ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông then chốt như đường Vườn Lài, An Phú Đông 3, cùng với việc hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh, trường học và thiết chế văn hóa cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Chiều 2-10, Đảng ủy phường An Phú Đông tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 2.

Trong 3 tháng qua, phường An Phú Đông vừa tập trung ổn định bộ máy, vừa giải quyết công việc cho người dân. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng phường đạt kết quả tích cực. Trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, đã tiếp nhận và giải quyết hơn 21.700 hồ sơ, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn trên 99,9%.

Chủ tịch UBND phường An Phú Đông Bùi Thị Lam Hồng cho biết, phường lập danh mục đề xuất 58 dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khảo sát, bàn giao mặt bằng thi công các gói thầu thuộc dự án nâng cấp, gia cố cấp bách hệ thống thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn và dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Phường cũng làm việc với đơn vị tư vấn và Ban Quản lý dự án khu vực 12 về đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường An Phú Đông. Tổ chức công khai và thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2025 đã được duyệt.

Đồng chí Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông, phát biểu

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh khẳng định rõ mô hình phát triển tổng thể của phường trong giai đoạn tới là phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng “thương mại – dịch vụ – du lịch, nông nghiệp đô thị công nghệ cao”. Công tác quản trị đô thị phải được đổi mới mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ số, quản trị thông minh và phục vụ nhân dân hiệu quả. Đồng thời, khai thác tối đa tiềm năng không gian ven sông Sài Gòn để phát triển hạ tầng, thương mại, dịch vụ và du lịch cộng đồng.

Phường tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu cốt lõi đã đề ra. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11%/năm, thu ngân sách tăng tối thiểu 5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 dưới 0,5%, số doanh nghiệp hoạt động đạt trên 30 doanh nghiệp/1.000 dân...

Đến năm 2026, phường phấn đấu 100% văn bản của Đảng ủy được ban hành và xử lý trên môi trường điện tử, triển khai sổ tay đảng viên điện tử, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số dùng chung phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Hồ Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông, phát biểu tại hội nghị

Phường cũng ưu tiên tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Các công trình giao thông then chốt như đường Vườn Lài, An Phú Đông 3 cần được đẩy nhanh tiến độ, cùng với việc hoàn thiện hệ thống công viên cây xanh, trường học và thiết chế văn hóa cơ sở.

Bên cạnh đó, phát huy lợi thế lịch sử - văn hóa của địa phương, khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với các điểm nhấn như Chiến khu An Phú Đông, Tu viện Khánh An, Đình Hanh Phú, Bến Xưa...

NGÔ BÌNH