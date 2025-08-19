Phường An Phú Đông sẽ triển khai loạt công trình dân sinh

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường An Phú Đông đặt mục tiêu xây dựng ít nhất một trung tâm thương mại, nâng cấp sửa chữa 10 cầu dân sinh; phối hợp đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật và nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài, đường An Phú Đông 3 và đường Đông Tây 3…

Đồng chí Dương Trọng Hiếu tặng hoa chúc mừng đại hội

Chiều 19-8, Đảng bộ phường An Phú Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, phát biểu chỉ đạo, yêu cầu Đảng bộ phường An Phú Đông lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nhận xét phường có nhiều mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, đồng chí đề nghị phường nhân rộng các mô hình.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo

Phường cũng cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xác định không gian, tạo động lực phát triển mới; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Đồng chí yêu cầu phường quan tâm triển khai tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng quản trị nhà trường.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu cùng đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân để chăm lo tốt an sinh xã hội, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bí thư Đảng ủy phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh phát biểu

Trong nhiệm kỳ mới, phường đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, có đột phá phát triển kinh tế đô thị gắn với mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại dịch vụ hiện đại, khai thác lợi thế sông Sài Gòn đặt nền móng tạo không gian phát triển du lịch sinh thái, đường sông.

Phường đặt mục tiêu xây dựng ít nhất một trung tâm thương mại, nâng cấp sửa chữa 10 cầu dân sinh; phối hợp đầu tư xây dựng cầu Vàm Thuật và nâng cấp, mở rộng đường Vườn Lài, đường An Phú Đông 3 và đường Đông Tây 3…

Tại đại hội, các đại biểu đã ủng hộ hơn 80 triệu đồng hỗ trợ đồng bào khu vực miền núi, trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Chánh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Hồ Thị Thủy làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Bùi Thị Lam Hồng làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

NGÔ BÌNH