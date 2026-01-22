Phường Chánh Phú Hòa: Triển khai ký kết đảm bảo an toàn PCCC đến hộ kinh doanh

Ngày 21-1, tại phường Chánh Phú Hòa (TPHCM), gần 400 hộ sản xuất, kinh doanh và các hộ dân đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.

Theo đó, Công an phường Chánh Phú Hòa phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH đối với nhà ở riêng lẻ có sản xuất, kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn phường.

Gần 400 hộ dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn phường tham dự buổi tuyên truyền

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH trao đổi, hướng dẫn xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH đã phổ viến các quy định của pháp luật về công tác PCCC; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống thường xảy ra cháy nổ tại nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh và khu dân cư.

Thiếu tá Huỳnh Thị Kim Cúc - Phó trưởng Công an phường Chánh Phú Hòa phát tờ rơi tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy đến các hộ dân

Các hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn PCCC

Dịp này, Công an phường cũng phối hợp Công ty Công nghệ – Viễn thông Toàn cầu (GTEL) hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thông tin khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Công an phường Chánh Phú Hòa khuyến nghị các hộ dân, cơ sở chủ động lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy nhằm phát hiện sớm, kịp thời xử lý và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.

TÂM TRANG