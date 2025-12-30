Phường Đông Hưng Thuận lan tỏa nhiều mô hình, sáng kiến phục vụ người dân

Năm 2025, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp chuyển đổi số, cải cách hành chính như hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực hộ tịch, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền... giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận cùng đại biểu trao khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong công tác dân vận khéo

Ngày 30-12, Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2025; tổng kết đợt cao điểm thi đua 100 ngày tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; tuyên dương điển hình dân vận khéo năm 2025.

Năm 2025, phường Đông Hưng Thuận đạt nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân. Nhiều mô hình, giải pháp chuyển đổi số, cải cách hành chính được triển khai giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn.

Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, phường đã triển khai mô hình “hỗ trợ dịch vụ công tại khu dân cư”, “rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực hộ tịch”, “ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền”. Hàng tuần, phường đều có những suất ăn, công trình nghĩa tình từ các khu phố dành cho người dân. Đặc biệt, phường đã tập trung đầu tư xây dựng 3 trường học trong khu tái định cư.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, Trần Thị Huyền Thanh cho biết, năm 2026, phường xác định tập trung 3 chiến lược. Đó là, chuyển đổi số toàn diện, trong chính quyền, trong công tác Đảng, đoàn thể, và đến tận người dân. Đồng thời, tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận cùng đại biểu trao khen thưởng các tập thể xuất sắc trong đợt cao điểm thi đua 100 ngày tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Phường Đông Hưng Thuận đặt mục tiêu trở thành “điểm sáng giáo dục”, với hệ thống 21 trường công lập và gần 80 nhóm lớp trẻ trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận đặt kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng giáo dục để người dân trong khu vực tin tưởng, ưu tiên lựa chọn cho con em theo học.

Dịp này, phường Đông Hưng Thuận biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các đợt thi đua.

NGÔ BÌNH