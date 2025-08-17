Phường Đông Hưng Thuận sẽ xây dựng 3 trường học trong khu tái định cư 38ha

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) tập trung đầu tư xây dựng 3 trường học trong khu tái định cư 38ha; nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường, hẻm và cải tạo kênh rạch.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ngày 17-8, Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, yêu cầu phường tập trung phát triển kinh tế theo định hướng thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu phát biểu chỉ đạo

Phường cũng cần quan tâm thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội để đầu tư tham gia phát triển kinh tế.

Đồng chí yêu cầu phường thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Chủ động phối hợp rà soát, bám sát quy hoạch chung của thành phố để xây dựng quy hoạch hợp lý, phát huy tiềm năng, lợi thế của phường. Cùng với đó, chăm lo tốt an sinh xã hội, bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân; xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Đồng chí Dương Trọng Hiếu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận ra mắt với 33 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Huyền Thanh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Võ Thị Chính giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận Trần Thị Huyền Thanh phát biểu

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Võ Thị Chính cho biết thêm, nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 27 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận Võ Thị Chính phát biểu

Phường xác định đột phá về cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, quản lý hệ thống văn bản, hồ sơ công việc.

Đồng thời, tập trung thúc đẩy triển khai các công trình trọng điểm, gồm đầu tư xây dựng 3 trường học trong khu tái định cư 38ha (1 trường THPT, 2 trường Mầm non); đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Nhất 08, đường Tân Thới Nhất 17; duy tu, nâng cấp 10 tuyến đường, hẻm theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; cải tạo rạch Cây Liêm...

NGÔ BÌNH