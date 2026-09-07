Lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và người dân về việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW

Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành phiếu xin ý kiến đánh giá của cán bộ, đảng viên và người dân về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 24).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM cùng các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phiếu xin ý kiến có 10 câu hỏi, như: việc thực hiện tốt Nghị quyết số 24 sẽ tạo ra những chuyển biến chủ yếu nào; sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và người dân ở mức độ nào với chủ trương và tinh thần Nghị quyết; hiện nay những biểu hiện nào còn đáng lưu ý trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; để cán bộ, đảng viên thực sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, những điều kiện nào là quan trọng; để Nghị quyết số 24 thực sự đi vào cuộc sống, nội dung nào cần được ưu tiên trong thời gian tới; người dân tin tưởng ở mức độ nào vào hiệu quả của Nghị quyết số 24 khi được triển khai thực hiện trong thực tế…

Đảng viên nêu ý kiến đánh giá về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24

Nghị quyết số 24 nhằm khắc phục triệt để tình trạng sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm và khơi dậy khát vọng đổi mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể, Nghị quyết số 24 đã có bước chuyển từ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm hành động. Nghị quyết không chỉ đòi hỏi cán bộ năng động, sáng tạo để khuyến khích, bảo vệ mà còn yêu cầu cán bộ trong kỷ nguyên mới phải hành động như thế nào để đáp ứng yêu cầu của Đảng, đất nước và nhân dân.

Trước đây, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nghị quyết số 24 yêu cầu cụ thể hơn: Đã là cán bộ, đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu; phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

THÁI PHƯƠNG