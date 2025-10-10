Phường Linh Xuân: Hơn 3.300 thí sinh tham gia Hội thi “Bình dân học vụ số” năm 2025

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải quyết khích cho các cá nhân và 1 giải thí sinh tích cực tham gia hội thi.

Ngày 10-10, Đảng ủy phường Linh Xuân (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025) và tuyên dương “Dân vận khéo”; trao giải hội thi “Bình dân học vụ số” năm 2025.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đến dự.

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

Năm 2025, Đảng bộ phường Linh Xuân có 120 mô hình, cách làm “Dân vận khéo” được cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực, trên tất cả các lĩnh vực. Qua đánh giá, Đảng ủy phường tuyên dương 88 tập thể và cá nhân điển hình “dân vận khéo” năm 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy phường Linh Xuân tổ chức trao giải hội thi “Bình dân học vụ số” năm 2025.

Hội thi thu hút hơn 3.300 thí sinh là cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải quyết khích cho các cá nhân và 1 giải thí sinh tích cực tham gia hội thi.

Ông Lê Văn Tuấn, khu phố 11 giành g iải nhất h ội thi “Bình dân học vụ số” năm 2025 phường Linh Xuân

Trong đó, ông Lê Văn Tuấn, khu phố 11 giành giải nhất; bà Lê Thị Ngọc Thắm (Trưởng Tiểu học Nguyễn Văn Nở), bà Vũ Thị Thảo (Trường Tiểu học Hoàng Diệu), bà Phạm Ngọc Tiên (khu phố 46) giành giải nhì. Ban tổ chức cũng khen thưởng 6 tập thể có nhiều thí sinh tham gia hội thi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn cho biết, qua hội thi, nhiều đề xuất, hiến kế giải pháp hay phù hợp tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã được thí sinh đề xuất. Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc nghiên cứu để triển khai và nhân rộng trong thời gian tới.

* Cùng ngày, Đảng ủy phường Long Trường (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 – 15-10-2025); tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2025.

Bí thư Đảng ủy phường Long Trường Kiều Ngọc Vũ biểu dương các tập thể điển hình "Dân vận khéo" năm 2025

Bí thư Đảng ủy phường Long Trường Kiều Ngọc Vũ cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đã đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân vận, đó là xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, giải quyết hầu hết những nhu cầu thiết thực của nhân dân.

Qua đó, Đảng ủy phường đã khen thưởng 75 tập thể và 128 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng và phát huy hiệu quả các công trình "Dân vận khéo".

THU HƯỜNG