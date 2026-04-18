Phường Long Bình đổi mới quản trị để khơi thông nguồn lực phát triển

Ngày 18-4, phường Long Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề “Phường Long Bình - từ quản lý địa bàn đến điều phối và tổ chức không gian phát triển đô thị”.

Phường Long Bình là nơi các công trình hạ tầng trọng điểm, như tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Bến xe Miền Đông mới, Depot Long Bình, đường Vành đai 3… đi qua. Với 22 dự án quy mô lớn đang triển khai, địa phương này được định vị trở thành đô thị dịch vụ - logistics - đổi mới sáng tạo.

Song thực tế các dự án vận hành chưa tạo được hệ sinh thái kết nối để lan tỏa giá trị thực chất cho người dân địa phương. Trong khi đó, áp lực quản trị trở thành thách thức lớn khi quy mô dân số dự kiến đạt 230.000 người vào năm 2030, tạo áp lực đối với đội ngũ cán bộ phường khi biên chế chỉ có 102 người.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Thành Phong, Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội (Trường Đại học Sài Gòn), cho rằng, phường Long Bình không còn là một đơn vị hành chính truyền thống mà đã trở thành không gian hội tụ các động lực phát triển mới. Vì vậy, phường cần thay đổi tư duy quản trị.

Theo TS Nguyễn Thành Phong, phường không nên chỉ nhìn hạ tầng đi ngang qua địa bàn, mà phải tìm cách biến thành những không gian có giá trị, làm giàu thêm cho kinh tế địa phương. Song song đó, cần nâng cao năng lực hấp thụ của bộ máy chính quyền cơ sở để vận hành một hệ thống đô thị phức hợp, thay vì chỉ dừng lại ở việc xử lý từng sự vụ nhỏ lẻ. Việc phát triển các dự án nhà ở phải tính toán đồng bộ với hệ thống hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục đi kèm để đảm bảo chất lượng sống cho cư dân.

Về quản trị, TS Nguyễn Thành Phong cho rằng, vấn đề cốt lõi không phải là tăng thêm nhân sự mà là nâng cao năng lực vận hành và thực hiện chuyển đổi số thực chất. Dữ liệu đất đai, dân cư, xây dựng cần được tích hợp để hình thành nền tảng điều hành thông minh, hỗ trợ ra quyết định chính xác và kịp thời.

THU HƯỜNG