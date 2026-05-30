Phường Phước Thắng ra quân trồng 3.500 cây hoa thiên điểu

Sáng 30-5, phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức ra quân trồng hoa trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Lãnh đạo UBND phường Phước Thắng tham gia trồng hoa trên đường Võ Nguyên Giáp

Tham gia đợt ra quân trồng cây có khoảng 500 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân các khu phố trồng khoảng 3.500 cây hoa thiên điểu tại 5 khu vực đất trống dọc đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua địa bàn phường, dài khoảng 690m.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng tham gia trồng hoa tại buổi ra quân

Đây là hoạt động không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nâng cao mỹ quan đô thị trên tuyến đường cửa ngõ của phường, mà còn góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".

Cán bộ, công chức phường Phước Thắng tham gia trồng hoa trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp

TRÚC GIANG