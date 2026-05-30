Truy tìm người thân của bé trai 2 tuổi bị bạo hành

Công an TPHCM đang truy tìm 5 người thân của bé trai 2 tuổi bị bạo hành nhằm phục vụ điều tra vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân.

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang thụ lý, điều tra vụ án bạo hành bé trai 2 tuổi xảy ra ngày 2-5 tại xã Hòa Hiệp. Nạn nhân là cháu N.G.K. (2 tuổi).

Cháu K. được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: BVCC

Để phục vụ quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra phát thông báo truy tìm 5 người thân của cháu K. và Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ ruột cháu K.) gồm: bà Nguyễn Thị Kim Tịnh (54 tuổi, mẹ ruột Trúc), ông Nguyễn Minh Thái (32 tuổi) và bà Trần Thị Trà My (28 tuổi, đều là em ruột Trúc); bà Nguyễn Thị Hoàng Trâm (36 tuổi, chị ruột Trúc) và ông Nguyễn Đức Bảo (cha ruột của cháu K).

Hai đối tượng Trúc và Chơn đã bị khởi tố

Cơ quan điều tra đề nghị công an các xã, phường trên cả nước hỗ trợ thông báo rộng rãi đến người dân, đồng thời rà soát, xác minh nơi cư trú của những người liên quan. Sau 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu các cá nhân trên không liên hệ làm việc, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo điều tra ban đầu, cháu K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) cùng cha dượng là Danh Chơn (30 tuổi) bạo hành, gây thương tích nặng.

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con.

