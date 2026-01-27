Sức sống cơ sở

Phường Tân Thới Hiệp trao quà tết cho 50 hộ khó khăn

Chiều 27-1,  Ủy ban MTTQ phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình Xuân yêu thương 2026, trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. 

Niềm vui của bà con khi nhận quà tết
Niềm vui của bà con khi nhận quà tết

Dịp này, 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà tết, gồm: một phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, cặp bánh chưng cùng một số thực phẩm thiết yếu.

Đại diện các hộ gia đình nhận quà tết

Cũng tại chương trình, có 5 gia đình khó khăn nhất được nhận thêm mỗi hộ một bao lì xì 500.000 đồng.

Theo đồng chí Trần Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, công tác chăm lo an sinh xã hội, nhất là trong những dịp lễ tết luôn được Đảng ủy, UBND phường quan tâm thực hiện với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau" để các hộ có hoàn cảnh khó khăn đón tết thật vui, ý nghĩa.

THANH DUNG

