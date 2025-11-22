Sức sống cơ sở

Phường Vũng Tàu tiếp bước đến trường cho học sinh nghèo

SGGPO

Ngày 22-11, phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng xe đạp “Tiếp bước đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

34 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
34 chiếc xe đạp được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Buổi lễ được tổ chức tại Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập để xây dựng quê hương.

Tại buổi lễ, đại biểu cùng các em học sinh đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của các Anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước. Tiếp đó, 34 chiếc xe đạp đã được trao tặng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu cũng trao thư cảm ơn để tri ân đóng góp thiết thực của các đơn vị tài trợ.

z7251134267325_e998650cd0caeb8505dee179611949b2.jpg
Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe đạp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Võ Văn Thành Sang, nhấn mạnh: “Mỗi chiếc xe đạp được trao hôm nay không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tình cảm và sự tin tưởng của các nhà tài trợ và chính quyền địa phương gửi đến các em học sinh". Mong rằng, các em sẽ nỗ lực vượt khó, không ngừng cố gắng, nuôi dưỡng ước mơ và phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn.

HOÀNG DƯƠNG

Từ khóa

Phường Vũng Tàu Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung trao xe đạp tiếp bước đến trường

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn