Podcast bản tin 17 giờ 25-12: Nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 1 đến hết 4-1-2026

Podcast bản tin 17 giờ 25-12 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục Chiều và tối 25-12, Nam bộ có mưa dông diện rộng; Truy tố ông Lê Thanh Thản tội "Lừa dối khách hàng"; Khởi tố 7 người vì đào xác heo bệnh, xẻ thịt bán; Đề xuất "khai tử" khu resort 5 sao ven biển Gia Lai; Đi rà phế liệu, người dân phát hiện số lượng lớn tiền cổ; Cảnh sát giao thông TPHCM dùng xe đặc chủng đưa bé gái đi cấp cứu.