Podcast bản tin ANTT 12-10: Xuất hiện “hố tử thần” trên mặt đường đầu cầu Nậy ở Hà Tĩnh

Podcast bản tin ANTT 12-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kích hoạt báo động đỏ cứu 7 người bị thương nặng trên chuyến xe từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng; Tai nạn xe khách với xe máy, 2 người chết; Xuất hiện “hố tử thần” trên mặt đường đầu cầu Nậy ở Hà Tĩnh; Cô gái Lào nhanh chóng nhận lại điện thoại sau khi bị móc túi; Hỏa hoạn làm 5 người tử vong ở phố Kim Hoa do cháy xe máy ở tầng 1; 2 xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội tại Đà Nẵng.



