Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 12-10: Xuất hiện “hố tử thần” trên mặt đường đầu cầu Nậy ở Hà Tĩnh

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 12-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Kích hoạt báo động đỏ cứu 7 người bị thương nặng trên chuyến xe từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng; Tai nạn xe khách với xe máy, 2 người chết; Xuất hiện “hố tử thần” trên mặt đường đầu cầu Nậy ở Hà Tĩnh; Cô gái Lào nhanh chóng nhận lại điện thoại sau khi bị móc túi; Hỏa hoạn làm 5 người tử vong ở phố Kim Hoa do cháy xe máy ở tầng 1; 2 xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội tại Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THU HƯƠNG

Từ khóa

vụ cháy phố Kim Hoa 5 người tử vong cháy nhà mất cắp điện thoại Hà Nội xác minh truy tìm xe bồn bốc cháy cháy xe bồn chở xăng Đà Nẵng điều trị tai nạn giao thông tai nạn công trình cầu Nậy hư hỏng sụt lún sạt lở Quốc lộ 1A tử vong

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn