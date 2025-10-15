Podcast bản tin ANTT 15-10: Công an Hà Nội phá nhiều vụ án sản xuất hàng giả cực lớn

Podcast bản tin ANTT 15-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau:“Bốc đầu xe” cho vợ quay clip, thanh niên bị phạt 3 triệu đồng, chủ xe bị phạt 9 triệu đồng; Lộ diện nhóm chăn dắt trẻ ngậm dầu phun lửa tại Cần Thơ; Bắt giữ nghi phạm cướp vé số táo tợn giữa ban ngày; Bé gái mồ côi đi thăm bà nội bệnh, đi lạc lên đường cao tốc lúc nữa đêm; Sự thật về video an ninh Sân bay Liên Khương không cho xe công nghệ đón khách; Công an Hà Nội phá nhiều vụ án sản xuất hàng giả cực lớn.