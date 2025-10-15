Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin ANTT 15-10: Công an Hà Nội phá nhiều vụ án sản xuất hàng giả cực lớn

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 15-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau:“Bốc đầu xe” cho vợ quay clip, thanh niên bị phạt 3 triệu đồng, chủ xe bị phạt 9 triệu đồng; Lộ diện nhóm chăn dắt trẻ ngậm dầu phun lửa tại Cần Thơ; Bắt giữ nghi phạm cướp vé số táo tợn giữa ban ngày; Bé gái mồ côi đi thăm bà nội bệnh, đi lạc lên đường cao tốc lúc nữa đêm; Sự thật về video an ninh Sân bay Liên Khương không cho xe công nghệ đón khách; Công an Hà Nội phá nhiều vụ án sản xuất hàng giả cực lớn.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

ngậm dầu phun lửa chăn dắt miền tây cần thơ cướp vé số giật vé số đồng nai công an đồng nai đi lạc lên cao tốc cao tốc vũng án bé gái đi lạc sân bay liên khương lâm đồng xe taxi công nghệ xe ôm đà lạt bò wagyu thịt bò giả thực phẩm bẩn hàng giả

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn