Podcast bản tin ANTT 16-8: Khởi tố vụ án trốn thuế hơn 79 tỷ đồng tại 3 công ty; Một công nhân tử vong khi thi công công trình ở Đắk Lắk

Podcast bản tin ANTT 16-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Danh tính nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ; Vợ đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị dẫn giải về Việt Nam; Vĩnh Long: Gia hạn điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong thêm 3 tháng; Giải cứu 2 trường hợp bị bắt cóc online; Một công nhân tử vong khi thi công công trình ở Đắk Lắk; Khởi tố vụ án trốn thuế hơn 79 tỷ đồng tại 3 công ty; Để bò đi lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, chủ bị xử phạt...