Podcast bản tin ANTT 25-8: Yêu nước không chỉ là tụ hội đông vui, mà còn được thể hiện từ những việc nhỏ

SGGPO

Podcast bản tin ANTT 25-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gần 2 giờ kiên trì, phá cabin cứu tài xế mắc kẹt sau va chạm giao thông; Truy đuổi xe ô tô 7 chỗ chở 21 hộp gỗ “lậu”; Hà Nội xử lý nghiêm hành vi gây rối trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện; Xử lý nghiêm phòng khám có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”; Lửa thiêu rụi căn nhà của cụ bà 93 tuổi nuôi con câm điếc; Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam có ca mắc bệnh Chikungunya

THANH CHIÊU

