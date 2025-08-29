Podcast bản tin ANTT 29-8: Cấm thả bóng bay, đèn trời, flycam ảnh hưởng hoạt động bay dịp A80

Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 29-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: THÔNG BÁO: Cấm thả bóng bay, đèn trời, flycam ảnh hưởng hoạt động bay dịp A80; Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng tiền 100.000 đồng quà Tết Độc lập; Xử phạt cá nhân thu thập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép trên mạng xã hội; Hậu “Pháo” chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng từ việc bán đất Sân bay Nha Trang như thế nào?; Tạm giữ hình sự đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt bảo vệ A80...

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

uae a80 quốc khánh cách mạng tháng 8 diễu binh diễu hành tặng 100k cảnh báo lừa đảo Daklak PCCC CNCH sông Sêrêpốk lấy thông tin người khác thu thập thông tin cá nhân PA05 cướp xe ôm tỉnh An Giang xe ôm công nghệ hậu pháo bán đất sân bay sân bay nha trang công ty phúc sơn thông chốt a80 chống người thi hành công vụ CSGT

