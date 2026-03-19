Podcast bản tin tối 19-3: Thuê resort để tổ chức quảng cáo cá cược trái phép

Podcast bản tin tối 19-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ và lắp đèn tín hiệu chỉ là giải pháp đang nghiên cứu; Chiều 19-3, giá vàng giảm thêm 2,9 - 3,4 triệu đồng/lượng; Nắng nóng diện rộng, nguy cơ cháy rừng cao; TPHCM lần đầu có Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư; Phường Vũng Tàu: Hoa chuông vàng thu hút du khách; Thuê resort để tổ chức quảng cáo cá cược trái phép