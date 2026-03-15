Podcast tin tối 15-3: Cách đi xe đạp điện công cộng miễn phí tại TPHCM

Podcast bản tin tối 15-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: TPHCM đưa thêm 500 xe đạp điện vào hệ thống xe đạp công cộng; Giá vàng trong nước đi ngang, vẫn chênh lệch với thế giới đến 24 triệu đồng/lượng; Tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ 13 giờ ngày 16-3; Ninh Bình: Xử lý 1 cửa hàng xăng dầu bán hàng cao hơn mức giá quy định; Vượt sóng dữ, đưa bệnh nhân nguy kịch về đất liền cấp cứu ngay trong đêm.