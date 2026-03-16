Podcast bản tin trưa 16-3: Giá vàng đầu giờ sáng 16-3 tiếp tục điều chỉnh giảm

Podcast bản tin trưa 16-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Gần 76,2 triệu cử tri cả nước đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,68%; TPHCM: 99% cử tri đi bầu cử, 38 xã, phường đạt tỷ lệ 100%; Giá vàng đầu giờ sáng 16-3 tiếp tục điều chỉnh giảm; Nắng nóng gia tăng từ tháng 4; Đoạn cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua An Giang thi công đạt gần 73%; Giấu cần sa trong các kiện hàng quần áo cũ rồi chuyển phát nhanh đến người mua...