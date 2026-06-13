Podcast bản tin tối 13-6: Tài xế tông xe vào cán bộ CSGT và kéo lê một cán bộ khác gần 300m

Podcast bản tin tối 13-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách đột phá, khả thi; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chốt mức phí 13 tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư; Thời tiết đêm 13 ngày 14-6: Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, Nam bộ chiều tối mưa dông; Tài xế tông xe vào cán bộ CSGT và kéo lê một cán bộ khác gần 300m...