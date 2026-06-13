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Podcast bản tin tối 13-6: Tài xế tông xe vào cán bộ CSGT và kéo lê một cán bộ khác gần 300m

SGGPO

Podcast bản tin tối 13-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM với các nhóm chính sách đột phá, khả thi; Thành lập Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Chốt mức phí 13 tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư; Thời tiết đêm 13 ngày 14-6: Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, Nam bộ chiều tối mưa dông; Tài xế tông xe vào cán bộ CSGT và kéo lê một cán bộ khác gần 300m...

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THU HƯƠNG (tổng hợp)

Từ khóa

Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM luật đô thị đặc biệt Thủ tướng Lê Minh Hưng thành lập ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà liệt sĩ Bộ Xây dựng thu phí 13 tuyến đường cao tốc xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông cao tốc Bắc Nam Công an TP Đồng Nai khởi tố kính mắt giả mạo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng hàng giả Bắc bộ Trung bộ nắng nóng Nam bộ mưa dông dự báo thời tiết Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra tông xe vào cảnh sát giao thông tài xế nồng độ cồn

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