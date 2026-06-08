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Podcast tin trưa 8-6: Giá vàng miếng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin trưa 8-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Xác minh cẩn trọng, chặt chẽ thông tin mộ tập thể liệt sĩ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thăm, chúc thọ người cao tuổi; Nắng nóng ở Bắc bộ có thể kết thúc từ ngày 9-6; Sáng 8-6, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng; Hiện trạng Di tích quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng ở Cà Mau.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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