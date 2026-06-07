Podcast bản tin tối 7-6: Lão nông Gia Lai gầy dựng cơ nghiệp tiền tỷ nhờ nuôi cá chình bằng vi sinh

Podcast bản tin tối 7-6 có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; Bí quyết làm giàu từ nuôi cá chình bằng vi sinh, giúp lão nông Gia Lai thu tiền tỷ mỗi năm; Sức bật du lịch từ những đêm pháo hoa quốc tế; Trước khi không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc bộ và Trung bộ vẫn nắng nóng gay gắt; Triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn; Vụ tổ chức sinh nhật như đám tang: Công an triệu tập nhóm người liên quan lên làm việc.