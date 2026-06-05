Podcast bản tin tối 5-6: Nơi bảo quản "ký ức triều Nguyễn" giữa Đà Lạt

Podcast bản tin tối 5-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Đề xuất tăng thêm ngày nghỉ lễ cho người lao động; Lấy mẫu giám định ADN gần 6.000 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; Trưng bày lại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn; Nơi bảo quản "ký ức triều Nguyễn" giữa Đà Lạt; Bắt tạm giam giám đốc, chủ doanh nghiệp buôn bán hàng giả; Tài xế Porsche "drift" xe trong khu đô thị Sala bị mời làm việc.