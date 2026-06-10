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Podcast bản tin trưa 10-6: Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD

SGGPO

Podcast bản tin trưa 10-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026; TPHCM lấy ý kiến các tỉnh, thành góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; Sáng 10-6: Giá vàng giảm thêm 2,5 triệu đồng/lượng; TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối; Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD; Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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