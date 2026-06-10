Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin thời sự ngày 10-6: Thủ tướng gửi Thư khen các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

SGGPO

Podcast bản tin thời sự ngày 10-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Thủ tướng gửi Thư khen các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia; TPHCM lấy ý kiến các tỉnh, thành góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; Thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ; Chiều 10-6, giá vàng giảm thêm 2,8 - 3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng; TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

đô thị đặc biệt luật đô thị TPHCM Đông Nam bộ đồng bằng sông Cửu Long luật đô thị đặc biệt tổng bí thư tô lâm ASEAN AFF 2026 tbt tô lâm chủ tịch nước tô lâm hài cốt liệt sĩ quy tập hài cốt liẹt sĩ sông thạch hãn bệnh viện đa khoa thạch hãn thi thpt thi lớp 12 thi Đại học thi THPT quốc gia tuyển sinh đại học giá vàng hôm nay giá vàng nhẫn vàng miếng vàng 24k vàng 9999 thủ tướng lê minh hưng chuyên án ma tuý khen thưởng bộ công an

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn