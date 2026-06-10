Podcast bản tin thời sự ngày 10-6: Thủ tướng gửi Thư khen các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Podcast bản tin thời sự ngày 10-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Thủ tướng gửi Thư khen các đơn vị phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia; TPHCM lấy ý kiến các tỉnh, thành góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; Thi công Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn, phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ; Chiều 10-6, giá vàng giảm thêm 2,8 - 3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng; TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối.