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Podcast bản tin chiều 7-6: Bắt nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng trước đây

SGGPO

Podcast bản tin chiều 7-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tiếp tục phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp; TPHCM: Nhiều hoạt động hưởng ứng thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”; Măng Đen rực rỡ mùa lúa chín; Bắt nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng trước đây; Tạm giữ tàu vận chuyển trái phép trên 150.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam; Nhếch nhác đường vào Mũi Né.

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

Từ khóa

nông dân phát triển nông nghiệp hưởng ứng thi đua lao động giỏi năng suất cao Măng Đen mùa lúa chín nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng tạm giữ tàu vận chuyển trái phép dầu D.O nhếch nhác đường vào Mũi Né thu nhập

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