Podcast bản tin chiều 7-6: Bắt nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng trước đây

Podcast bản tin chiều 7-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tiếp tục phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp; TPHCM: Nhiều hoạt động hưởng ứng thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”; Măng Đen rực rỡ mùa lúa chín; Bắt nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng trước đây; Tạm giữ tàu vận chuyển trái phép trên 150.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam; Nhếch nhác đường vào Mũi Né.