Podcast bản tin tối 6-6: Dự báo nhiều nơi có mưa to trong chiều tối 6-6

Podcast bản tin tối 6-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Báo SGGP và Saigon Co.op đồng hành kích hoạt thị trường tiêu dùng xanh; TPHCM trao tặng nhà cho nhà nghiên cứu 106 tuổi Nguyễn Đình Tư; TPHCM: Chung tay dọn vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp; Dự báo nhiều nơi có mưa to trong chiều tối 6-6; Vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh: Khởi tố tài xế; Triệt phá đường dây làm giả hơn 23.000 đôi dép thương hiệu lớn.