Podcast bản tin tối 3-6: Bắt tạm giam đối tượng giả nữ sinh viên, lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng qua mạng

Podcast bản tin tối 3-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không để xã hội giàu vật chất nhưng nghèo các giá trị nhân văn; Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026; Mọi hoạt động, phong trào phải đi vào thực chất để người dân được thụ hưởng; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Khởi động nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, phát triển; Bắt tạm giam đối tượng giả nữ sinh viên, lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng qua mạng...