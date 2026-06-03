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Podcast bản tin tối 3-6: Bắt tạm giam đối tượng giả nữ sinh viên, lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng qua mạng

SGGPO

Podcast bản tin tối 3-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Không để xã hội giàu vật chất nhưng nghèo các giá trị nhân văn; Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026; Mọi hoạt động, phong trào phải đi vào thực chất để người dân được thụ hưởng; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Khởi động nhiệm kỳ mới với tinh thần đổi mới, phát triển; Bắt tạm giam đối tượng giả nữ sinh viên, lừa đảo hơn 1,5 tỷ đồng qua mạng...

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THANH CHIÊU (tổng hợp)

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