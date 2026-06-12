Podcast bản tin tối 12-6: Quy định mới, áp dụng từ 1-8, người nuôi thú cưng cần biết

Podcast bản tin tối 12-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: 74 thí sinh bị đình chỉ thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Câu hỏi về Steve Jobs trong đề thi ngữ Văn là câu hỏi mang tính phân loại; Chiều 12-6, giá vàng tăng vọt, nới rộng chênh lệch với giá thế giới; Đề xuất sàn thương mại điện tử và mạng xã hội phải xác thực danh tính người bán thực phẩm; Không đeo rọ mõm cho chó ở nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng.