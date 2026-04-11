Podcast bản tin chiều ngày 11-4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Italy

Podcast bản tin chiều 11-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Italy; Vụ hàng loạt học sinh TPHCM nghi ngộ độc: Ca bệnh vẫn tăng cao; Khẩn trương điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây; Đường sắt bắt đầu mở bán vé dịp cao điểm hè năm 2026; Nhiều loại rác thải trên cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ...