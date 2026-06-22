Podcast bản tin thời sự 22-6: Đắk Lắk: Cứu người đàn ông dưới giếng sâu 30m

Podcast bản tin thời sự 22-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xây dựng Học viện An ninh nhân dân thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu tầm quốc tế; Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án metro và 3 dự án nhà ở cho thuê; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Bổ sung thêm nhiều nhân lực thi công nước rút; Vì sao nắng nóng ở Bắc bộ giảm so với dự báo?; Triệt phá đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ sử dụng ma túy; Nghệ An: Hàng trăm người xuyên đêm khống chế cháy rừng...