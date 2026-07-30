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Podcast tin thời sự ngày 30-7: Camera an ninh “phủ sóng” các vị trí trọng yếu, giữ bình yên từ cơ sở

SGGPO

Podcast bản tin thời sự 30-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân gia đình đồng chí Võ Trần Chí; TPHCM phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khám sức khỏe trước ngày 31-10; Siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến Biển Đông; Nhà chờ xe buýt kiểu mới: Ghế ngồi êm, hết lo nắng mưa tạt; Doanh nghiệp vận tải lo ngại về thị trường xăng dầu; TPHCM phát hiện 280 con heo có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

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TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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Siêu bão Dolphin Biển Đông mưa dông Thú y heo bệnh chăn nuôi heo chất cấm trong chăn nuôi Dương Anh Đức Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Trần Chí tri ân camera an ninh xe buýt khám sức khoẻ xăng dầu kinh doanh vận tải

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