Podcast tin thời sự ngày 30-7: Camera an ninh “phủ sóng” các vị trí trọng yếu, giữ bình yên từ cơ sở

Podcast bản tin thời sự 30-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân gia đình đồng chí Võ Trần Chí; TPHCM phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được khám sức khỏe trước ngày 31-10; Siêu bão Dolphin chưa có dấu hiệu ảnh hưởng đến Biển Đông; Nhà chờ xe buýt kiểu mới: Ghế ngồi êm, hết lo nắng mưa tạt; Doanh nghiệp vận tải lo ngại về thị trường xăng dầu; TPHCM phát hiện 280 con heo có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.