Podcast bản tin trưa 2-8: Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm trong quý II/2026

Podcast bản tin trưa 2-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sơn La: Mưa lũ khiến 3 người tử vong; Thời tiết ngày 2-8: Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa dông, đề phòng lũ quét; Khai hội tranh tài, phô diễn bản lĩnh Công an nhân dân; TPHCM: Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam; Nhiều ý kiến tâm huyết hiến kế phát triển Côn Đảo hài hòa, bền vững; Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh do giá cao, nguồn cung hạn chế