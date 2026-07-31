Podcast bản tin trưa 31-7: Dự báo mưa dông cả 3 miền trong ngày 31-7

Podcast bản tin trưa 31-7 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội khóa XVI xem xét 33 nội dung tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất; Nghiên cứu tách giải phóng mặt bằng khỏi dự án chính, bứt phá tiến độ di dời nhà ven sông, kênh, rạch; Những màn trình diễn nghiệp vụ hút người xem trước giờ khai mạc hội thao; Ảnh hưởng siêu bão Dolphin: Dự báo sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh; Sáng 31-7, giá vàng trong nước tăng, cao hơn vàng thế giới gần 13 triệu đồng/lượng...