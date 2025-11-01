Podcast bản tin tối 1-11: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 1-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Chủ tịch nước Lương Cường đề xuất 5 định hướng hợp tác; Biển Đông và miền Trung có thể hứng cơn bão số 13; Mưa lớn, nhiều nhà dân ở hạ du hồ Kẻ Gỗ ngập sâu; Khoảnh khắc kinh hoàng, xe múc dọn sạt lở bị sạt lở vùi lấp; Đà Nẵng: Mố cầu Bà Ngân bị sạt lở, chia cắt giao thông phường Hội An và Nam Phước; Tạm giữ đối tượng đánh CSGT đang làm nhiệm vụ.

Tổng hợp: THU HƯƠNG

