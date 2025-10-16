Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 16-10: Mưa lớn ở Quảng Trị: Nhiều ngầm tràn ngập sâu, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

SGGPO

Podcast bản tin tối 16-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch HĐND TPHCM khảo sát các dự án giao thông dự kiến trình kỳ họp HĐND sắp tới; Biển Đông có thể hứng thêm bão; Huế lên kịch bản ứng phó sạt lở, lũ quét; Mưa lớn ở Quảng Trị: Nhiều ngầm tràn ngập sâu, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân; Giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng thế giới 19,5 triệu đồng/lượng; Ăn cá nóc, 4 người ngộ độc

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự Việt Nam 2025 Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Điểm nóng chính trị Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất quân đội nhân dân giá vàng sạt lở thời tiết mưa bão áp thấp nhiệt đới mưa lũ ngập lụt ngộ độc cá nóc sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân ở quảng trị

