Podcast bản tin tối 16-10: Mưa lớn ở Quảng Trị: Nhiều ngầm tràn ngập sâu, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Podcast bản tin tối 16-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Chủ tịch HĐND TPHCM khảo sát các dự án giao thông dự kiến trình kỳ họp HĐND sắp tới; Biển Đông có thể hứng thêm bão; Huế lên kịch bản ứng phó sạt lở, lũ quét; Mưa lớn ở Quảng Trị: Nhiều ngầm tràn ngập sâu, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân; Giá vàng nhẫn 9999 cao hơn giá vàng thế giới 19,5 triệu đồng/lượng; Ăn cá nóc, 4 người ngộ độc