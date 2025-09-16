Podcast bản tin tối 16-9: Một phụ nữ mất tích sau vụ lật xuồng máy trên sông Ba; Xử lý nhóm lạng lách, đánh võng trong khu công nghiệp

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 16-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025; Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, có thể thành bão; Quảng Trị: Có 5 xã công bố hết dịch tả heo châu Phi; Một phụ nữ mất tích sau vụ lật xuồng máy trên sông Ba; Cụ bà 80 tuổi hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadone để trong chai nước ngọt; Xử lý nhóm lạng lách, đánh võng...

