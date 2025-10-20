Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 20-10: Giá vàng tăng trở lại trong ngày đầu tuần

SGGPO

Podcast bản tin tối 20-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan; Giá vàng tăng trở lại trong ngày đầu tuần; Ứng phó hoàn lưu bão số 12: Tùy tình hình mưa lũ, địa phương có thể cho học sinh nghỉ học; TPHCM đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch; Vụ sụt lún đường vào trạm 500kV ở Gia Lai: 30 cán bộ giúp dân di dời tài sản.

0:00 / 0:00
0:00

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

bộ ngoại giao đại tướng phan văn giang tổng bí thư Tô Lâm sụt lún gia lai sạt lở trạm 500kV shipper tngt cầu vĩnh tuy hà nội tai nạn giao thông campuchia vượt biên tiếp nhận công dân việt nam giá vàng hôm nay vàng miếng giá vàng nhẫn 9999 chỉnh trang đô thị nhà ven kênh rạch tái định cư kênh rạch ô nhiễm

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn