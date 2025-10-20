Podcast bản tin tối 20-10: Giá vàng tăng trở lại trong ngày đầu tuần

Podcast bản tin tối 20-10 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan; Giá vàng tăng trở lại trong ngày đầu tuần; Ứng phó hoàn lưu bão số 12: Tùy tình hình mưa lũ, địa phương có thể cho học sinh nghỉ học; TPHCM đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch; Vụ sụt lún đường vào trạm 500kV ở Gia Lai: 30 cán bộ giúp dân di dời tài sản.