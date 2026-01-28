Podcast bản tin tối 28-1: Bị la rầy, cháu làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 28-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố; Tuyển sinh đại học năm 2026: Dự kiến thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng; Điều chỉnh tăng liên tục, giá vàng miếng SJC lên mức 184,2 triệu đồng/lượng; Cận tết, giá heo hơi tiếp tục tăng; Vĩnh Long: Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong kinh doanh vàng; Bị la rầy, cháu làm bom xăng đốt nhà ông ngoại.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

gía heo hơi thịt heo tươi giá thịt heo ngày tết cháu đốt nhà ông cháy nhà bom xăng gây rối trật tự giá vàng miếng vàng nhẫn vàng 9999 giá vàng giá vàng hôm nay bí thư thành uỷ tphcm trần lưu quang bí thư thành uỷ Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI bầu cử đại biểu HĐND tuyển sinh đại học tuyển sinh thi thpt xét tuyển đại học

