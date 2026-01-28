Podcast bản tin tối 28-1: Bị la rầy, cháu làm bom xăng đốt nhà ông ngoại

Podcast bản tin tối 28-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố; Tuyển sinh đại học năm 2026: Dự kiến thí sinh được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng; Điều chỉnh tăng liên tục, giá vàng miếng SJC lên mức 184,2 triệu đồng/lượng; Cận tết, giá heo hơi tiếp tục tăng; Vĩnh Long: Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong kinh doanh vàng; Bị la rầy, cháu làm bom xăng đốt nhà ông ngoại.