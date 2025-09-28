Podcast bản tin tối 28-9: Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền; TPHCM ghi nhận một trường hợp mắc ho gà

Podcast bản tin tối 28-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh; Miền Trung đề phòng gió bão giật cấp 16; Khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra ở Huế; Cận cảnh bờ sông Tiền (Đồng Tháp) bị sạt lở, hàng chục căn nhà hư hỏng; Trạm radar 540 tiếp nhận, hỗ trợ người dân tránh bão tại đặc khu Cồn Cỏ; TPHCM ghi nhận một trường hợp mắc ho gà ở phường Tân Sơn.