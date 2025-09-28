Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 28-9: Cận cảnh sạt lở bờ sông Tiền; TPHCM ghi nhận một trường hợp mắc ho gà

SGGPO

Podcast bản tin tối 28-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh; Miền Trung đề phòng gió bão giật cấp 16; Khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra ở Huế; Cận cảnh bờ sông Tiền (Đồng Tháp) bị sạt lở, hàng chục căn nhà hư hỏng; Trạm radar 540 tiếp nhận, hỗ trợ người dân tránh bão tại đặc khu Cồn Cỏ; TPHCM ghi nhận một trường hợp mắc ho gà ở phường Tân Sơn.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

ho gà dịch bệnh ho gà hcdc TP Huế bão số 10 lốc xoáy xã Quảng Điền cồn cỏ quảng trị Trạm radar 540 đồng tháp sông tiền sạt lở

