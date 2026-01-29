Podcast bản tin tối 29-1: Chuyển nhầm 1 tỷ đồng, người phụ nữ rơi vào tâm trạng hoang mang

Podcast bản tin tối 29-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè; Chiều 29-1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng "hạ nhiệt"; Đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc; Cảnh báo nguy cơ nổ lốp trên cao tốc; Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm; Năm 2025, xử lý hình sự 391 bị can liên quan tới an toàn thực phẩm