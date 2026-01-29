Đa phương tiện

Podcast

Tin nóng

Podcast bản tin tối 29-1: Chuyển nhầm 1 tỷ đồng, người phụ nữ rơi vào tâm trạng hoang mang

SGGPO

Podcast bản tin tối 29-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè; Chiều 29-1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng "hạ nhiệt"; Đợt không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc; Cảnh báo nguy cơ nổ lốp trên cao tốc; Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm; Năm 2025, xử lý hình sự 391 bị can liên quan tới an toàn thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Bản tin tối SGGP An ninh trật tự xe điện trạm sạc xe điện tủ đổi pin xe điện rét không khí lạnh thời tiết giá vàng kinh tế chuyển khoản nhầm an toàn vệ sinh thực phẩm

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn