Podcast bản tin tối 29-3: Điểm đen về rác thải ven sông Nhuệ ở Hà Nội

Podcast bản tin tối 29-3 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nét đẹp lễ rước đường biển - Lễ hội đền Mai Bảng; Vĩnh Long: Cảnh sát giao thông đưa người đàn ông nhồi máu cơ tim đi cấp cứu kịp thời; Xe ô tô khách lao xuống vực ở Tam Đảo, ba người bị thương nặng; Điểm đen về rác thải ven sông Nhuệ ở Hà Nội; Hà Nội: Khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ heo dịch; Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ cướp xe ôm ở Đắk Lắk