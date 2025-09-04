Đa phương tiện

Podcast

Podcast bản tin tối 4-9: Lễ khai giảng năm học mới: Phía Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào; Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục

SGGPO

Podcast bản tin tối 4-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ khai giảng năm học mới: Phía Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào; TPHCM ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý trên cổng thông tin 1022; Bức tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được xác lập kỷ lục thế giới; Đường sắt liên tiếp ghi nhận hơn 200 vụ vi phạm rào chắn; Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị; Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục...

0:00 / 0:00
0:00

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

Từ khóa

Tin tức thời sự Việt Nam Tin tức quốc tế mới nhất Tin nóng 24h Tin tức an ninh hình sự Tin nóng TP.HCM Vụ án chấn động Thời sự trực tiếp Phóng sự điều tra Tin quân sự Việt Nam Sự kiện quốc tế nổi bật Lễ khai giảng năm học mới cổng thông tin 1022 Đường sắt an toàn đường sắt tai nạn Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam Giá xăng dầu hoa hậu Thùy Tiên Quang Linh Vlogs Hằng Du mục Shark Thủy tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập"

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn