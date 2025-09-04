Podcast bản tin tối 4-9: Lễ khai giảng năm học mới: Phía Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào; Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục

Podcast bản tin tối 4-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Lễ khai giảng năm học mới: Phía Bắc nắng nóng, miền Nam mưa rào; TPHCM ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý trên cổng thông tin 1022; Bức tranh sơn mài "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" được xác lập kỷ lục thế giới; Đường sắt liên tiếp ghi nhận hơn 200 vụ vi phạm rào chắn; Thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua Quảng Trị; Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục...