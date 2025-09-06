Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 6-9: Nghệ An: Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu đỏ quạch; Côn Đảo: Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân

SGGPO

Podcast bản tin tối 6-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 7 ảnh hưởng đến Bắc bộ; Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng; Côn Đảo: Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân; Dùng trực thăng đưa ngư dân nguy kịch về đất liền điều trị; Nghệ An: Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu đỏ quạch.

TAM NGUYÊN (tổng hợp)

Từ khóa

thời tiết hôm nay thời tiết bão số 7 nắng nóng mưa lớn suối đổi màu ô nhiễm môi trường nghệ an côn đảo bệnh viện côn đảo phẩu thuật giá vàng vàng nhẫn 9999 vàng sjc quản lý giá vàng cấp cưu trực thăng trường sa lặn biển

