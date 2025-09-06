Podcast bản tin tối 6-9: Nghệ An: Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu đỏ quạch; Côn Đảo: Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân

Podcast bản tin tối 6-9 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bão số 7 ảnh hưởng đến Bắc bộ; Các cơ quan chức năng sẽ thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng; Côn Đảo: Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân; Dùng trực thăng đưa ngư dân nguy kịch về đất liền điều trị; Nghệ An: Nước suối Nậm Huống bất ngờ đổi màu đỏ quạch.