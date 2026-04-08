Podcast bản tin tối 8-4: Điều kiện mua nhà ở xã hội theo nghị định mới

Podcast bản tin tối 8-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Quốc tế đánh giá tích cực việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo; Bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Chính thức tăng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng; Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ trí thức; Những điểm mới về dạy thêm, học thêm, áp dụng từ ngày 15-5...