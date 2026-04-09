Podcast bản tin tối 9-4: DTP Group nói gì về việc sách lớp 3 chứa link "web đen"?

Podcast bản tin tối 9-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Giữ xe tại Đường sách TPHCM: Tìm phương án hài hòa giữa tiện ích và mỹ quan; Hoàng Đức, Văn Lâm trao áo ấm và giao lưu cực “cháy” cùng học sinh TPHCM; Dầu diesel 0,05S giảm gần 10.000 đồng/lít, bắt đầu trích lập quỹ bình ổn; Phụ huynh bàng hoàng phát hiện sách lớp 3 chứa link "web đen"...