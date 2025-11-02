Podcast bản tin trưa 02-11: Quảng Ngãi: Bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập

Podcast bản tin trưa 02-11 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hôm nay, 2-11, nhiều nơi mưa do thời tiết xấu; Báo SGGP tặng học bổng, công trình và áo ấm cho học sinh miền biển Gia Lai; Cà Mau: Thi công đê biển Đông dang dở, người dân đi lại khó khăn; Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa, 3 người bị cuốn trôi; Quảng Ngãi: Sạt lở núi ThatXo, di dời hơn 100 người dân đến nơi an toàn; Quảng Ngãi: Bộ đội mở đường vào 5 thôn bị cô lập.